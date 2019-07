Camisa de Vênus no Teatro Bradesco

Se o chão abrir sob seus pés. Não se preocupe, pois isto não é o fim. Mas sim o do show do Camisa de Vênus. Hoje à noite a banda liderada pelo vocalista Marcelo Nova chega ao Teatro Bradesco botando pra fudê, acelerando o Simca Chambord, convocando o público de várias cidades como Gotham City, além de ressuscitar Bete e Joana D’arc. Entendedores entenderão.

Uma das maiores bandas do rock nacional o Camisinha foi fundado em Salvador no começo da década de 80 e faz apresentação única na capital paulista dentro da turnê de lançamento do DVD “Dançando em Porto Alegre”, que chegou às lojas em 2018. O vídeo, gravado em 2016 no Auditório Araújo Vianna na capital gaúcha, traz além dos clássicos, novas canções do mais recente trabalho dos caras: o cd “Dançando na Lua”.

A escolha de Porto Alegre para gravar o DVD não foi aleatória. Desde o começo da carreira a relação entre o Camisa de Vênus e os fãs gaúchos é estreita. Foi lá em 1984, no mesmo Auditório Araújo Vianna, que a banda fez um de seus maiores shows tocando para mais de 7 mil pessoas.

O tempo passou, lá se vão 35 anos. Entre o show de 1984 e o de 2016 muita coisa mudou. No DVD foram utilizadas câmeras de alta definição e um telão gigantesco que captaram o grupo em grande forma com riffs poderosos, solos de prima e uma performance arrebatadora. A atual formação do Camisa traz além de Marcelo Nova, Robério Santana (baixo), Drake Nova (guitarrista e filho de Marcelo), Leandro Dalle (guitarra) e Celio Glouster (bateria). Ganhador de vários discos de ouro e platina o grupo conta com um dos maiores front man do rock nacional. Marcelo Nova nem aparenta 67 anos. Se comporta como um garoto no palco mandando balaços do repertório camisiano como “Deus Me De Grana”, “Velho Insensato”, “A Ferro e Fogo”, “A Raça Mansa”, “Eu Vi o Futuro” e “Silvia”. Com certeza, hoje à noite no Teatro Bradesco o Camisa vai pôr todo mundo pular. Recomendo.

Serviço

Camisa de Vênus

Hoje à noite – 21 horas

Ingressos: De R$ 50,00 a R$ 120,00

Teatro Bradesco

Rua Palestra Itália – 3º Piso do Shopping Bourbon

Classificação: Livre

90 minutos

Inf: www.teatrobradesco.com.br