Caminhoneiros suspendem paralisação programada para dia 29

Muito tem se falado sobre a uma nova paralisação por parte dos caminhoneiros nos últimos dias. Negociações com o governo federal estão sendo feitas e mais uma delas promete reajustar a tabela do frete e aumentar a fiscalização para o cumprimento da norma em cima das empresas. Com esse acordo, a categoria se comprometeu a não realizar uma nova greve, que poderia ocorrer em 29 de abril.