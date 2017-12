Caminho livre com salsaparrilha

A infusão da raiz seca desta planta auxilia em processos de desintoxicação graças à sua capacidade para se ligar às toxinas no corpo e eliminá-las, e também pela sua capacidade em purificar o sangue. Além disso, é um agente diurético natural que alivia os problemas médicos complicados por acúmulo de líquidos no organismo e sendo alívio para as mulheres que retém líquidos no período pré-menstrual. Diminui a dificuldade em urinar e elimina pedras nos rins e bexiga. Ajuda ainda a tratar a hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca congestiva, a baixar os níveis de açúcar no sangue e melhorar as atividades do sistema nervoso, do fígado e dos rins.

É indicada nos casos de inflamações das articulações, dores de cabeça e nas articulações, resfriado comum, gota, ácido úrico, cálculos renais, artrite, reumatismo e impotência sexual. Serve para estimular o apetite, melhorar a digestão e aumentar a energia e a vitalidade. Externamente, a pasta feita com a raiz macerada serve para tratar eczema, urticária, psoríase, acne, verrugas e dermatites.

Doses elevadas podem causar irritação gastrointestinal e náuseas, além de afetar a absorção de certas drogas, devendo seu chá ser tomado separadamente de outros medicamentos e por instrução médica. Em todos os casos pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso salsaparrilha para fins medicinais.