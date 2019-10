Caminhão tomba e trava trânsito do Rodoanel

De acordo com a concessionária CCR Rodoanel, o bloqueio ocorreu após um acidente envolvendo a carreta e um carro, por volta das 6h20. O motorista do veículo pesado teve ferimentos graves e foi socorrido por um carro de apoio da empresa. Já o condutor do automóvel passa bem.

O caminhão carregava uma carga de diisocianato de tolueno, produto perigoso. Por isso, a CETESB foi acionada para auxiliar nos trabalhos de liberação da via.

O bloqueio do Rodoanel gerou congestionamento de mais de 12 quilômetros na via e, por volta das 7h45, a Polícia Rodoviária Estadual fez bloqueios nos quilômetros 58 e 41, no sentido Perus, para evitar que o congestionamento aumentasse.

Pouco antes, às 7h45, a pista externa da rodovia, sentido Dutra, foi parcialmente liberada, com duas faixas da esquerda ocupadas por viaturas para o atendimento da ocorrência. O trânsito era de quatro quilômetros entre as rodovias Castello Branco e Raposo Tavares.

A última, inclusive, sofre com os reflexos do bloqueio no Rodoanel. No sentido do interior, são quatro quilômetros de lentidão entre o 16 e o 20; já no sentido São Paulo, são dois pontos, entre os quilômetros 39 e 18, e entre o 16 e o 10 – totalizando 27 quilômetros de congestionamento.

Com informações do Metro Jornal