Caminhão pega fogo e interdita faixas do Rodoanel

Os motorista quem saem de Caieiras e região sentido São Paulo e pretendem utilizar o Rodoanel, além de redobrar a atenção em razão da chuva, precisa de paciência, já que um caminhão pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 3, no acostamento do Rodoanel, na altura de Barueri, na Grande São Paulo. O incêndio acontece no sentido da Rodovia Anhanguera.