Caminhão desgovernado provoca acidente na Rodovia SP-332

As primeiras informações dão conta de uma falha mecânica do veículo fazendo com que o motorista perdesse o freio e atingisse vários carros, parando dentro de um comércio. Ele trafegava pela descida do Roldão sentido Jundiaí/Caieiras. O acidente ocorreu próximo a Churrascaria O Espetão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas ficaram feridas, três levemente e uma mais grave. Elas foram socorridas para hospitais da região. Mais informações a qualquer momento.

*Matéria atualizada às 14 horas