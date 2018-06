Caminhão carregado de tijolos tombou na Rodovia SP-332

De acordo com a Polícia Rodoviária, a vítima era do carro que teria provocado a batida ao tentar realizar uma ultrapassagem proibida e acabou batendo de frente com o caminhão que perdeu uma das rodas e tombou.

Os ocupantes do outro automóvel envolvido no acidente sofreram apenas ferimentos leves. Os veículos ainda estão no local aguardando a chegada da perícia.

Em razão do acidente, o trânsito na rodovia está complicado e exige paciência do motorista.

Atualizado às 11 horas.