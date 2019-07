Caminhão carregado com sacos de açúcar bateu em barranco

A notícia foi divulgada pelo Jornal da Região. De acordo com a publicação, o motorista teria passado mal e acabou perdendo o controle da direção da carreta que parou no barranco. A carga ficou espalhada em parte da pista e no acostamento.

O condutor do caminhão foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros a um hospital da região.

Em razão do acidente, o trânsito ficou complicado. Funcionários do DER fizeram a limpeza da pista.