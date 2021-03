Caminhamos 29 anos e mais de 10 mil passos

Somado a isso, está a falta de apoio de quem conhece e acompanha o trabalho desenvolvido em favor do cidadão. Seja pela influência dos que não tem compromisso com a cidade de Caieiras e região como o Regional News, seja pelo descaso com o empenho em manter a cultura e identidade sempre vivas.

Esse desabafo resume, em parte essa força e dedicação que mantivemos até aqui quando apagamos mais uma velinha neste 19 de março. Já são 29 anos fundação e muito trabalho dedicado à sociedade que ainda tem o jornal como aliado quando quer apoio e solução em sua revolta para cobrar as autoridades. É assim que as pessoas fazem valer seu direito: se utilizam desta ferramenta poderosa que atua com excelência, seja nos bastidores ou botando a boca no trombone.

A pandemia tem sido mais um desafio, mas não deixamos a peteca cair e os leitores continuam tendo informação de qualidade e diversificação ímpar nos temas e assuntos publicados. Mantemos nossa fibra e continuamos atrás da informação certa para deixar a todos atualizados sobre a continuada e problemática proliferação dessa doença que dizimou mais de 275 mil vidas em nosso País.

São quase três décadas de muito trabalho, dedicação e desafios, sem contar a revolução midiática que surgiu com o avanço da tecnologia, internet e as famosas redes sociais que deram voz a muitas pessoas que, em sua maioria publicam notícias incompletas e, inverídicas espalhando pânico nas pessoas sensibilizadas por vários motivos conseguindo mais atrapalhar que ajudar. Contudo… nada que nos abale. É só mais um desafio.

Fato é que, desde o começo, ainda em 1992, com pouca experiência e sem a tecnologia a nosso favor, o que não faltou foi coragem e dedicação fazendo o melhor para trazer notícias verdadeiras não apenas aos moradores de Caieiras, mas de toda região que abraçou, ajudou e continua fazendo seu papel social, recebendo de volta a satisfação desse e daquele cidadão e até de autoridades que se curvam, respeitam e reconhecem a importância do Regional News, jornal que tornou-se referência regional. O melhor é ver que, apesar do tempo ter passado nessa toada que mistura a justiça e injustiça, ainda compartilhamos da ideia de que existe um mundo melhor ao nosso redor e nós, como meio de comunicação, podemos e devemos contribuir para que as pessoas também enxerguem assim. Um mundo com alegrias e tristezas sempre enfrentadas, com a convicção de estar servindo a comunidade da forma mais diversificada possível.

Nossa caminhada que começou com o primeiro passo e já percorreu um bom trecho, tem muita sola para continuar a caminhar e mais: com credibilidade, paixão pelo jornalismo, critério, responsabilidade e muita dedicação.

Regional News, há 29 anos com você.