Caminhada celebra o Outubro Rosa em Caieiras

De acordo com a prefeitura, esse mês a campanha “Outubro Rosa” vem sendo divulgada e promovida na cidade, com o objetivo a conscientização e prevenção contra o câncer de mama, e a caminhada visa reforçar a empreitada e informar a população da importância de fazer exames regularmente.

No mesmo dia, das 8 às 12 horas, no CIAS, vai ocorrer o “Dia D” com coleta de papanicolaou a livre demanda; orientações sobre o autoexame das mamas; teste rápido de HIV e Sífilis; aferição de pressão e teste de glicemia capilar e as práticas que cuidarão do corpo e da mente: Dança Circular e Lian Gong. O CIAS fica na Rua Ambrosina do Carmo, s/nº, atrás da Igreja Matriz de Santo Antônio.

Objetivo

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

É um tipo de alerta para que elas façam exames periódicos, para facilitar o diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura.

A campanha incentiva também o autoexame das mamas, que já não é mais recomendado em alguns países, no qual a mulher pode, por meio do toque, identificar o surgimento de um tipo de caroço na região.