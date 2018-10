Câmbio automático, novo atrativo do Ka Sedan

Junto com a nova transmissão de seis velocidades, o Ka Sedan introduziu também o novo motor 1.5 de três cilindros com duplo comando de válvulas variável, que além de ser o mais potente – 136 cv – também está entre os mais econômicos do segmento. Esse conjunto mecânico, considerado o mais moderno da classe, garante arrancadas rápidas e boas retomadas mesmo com lotação completa.

A direção elétrica bem escalonada é leve nas manobras de estacionamento e firme em velocidade na estrada, passando segurança. O interior espaçoso e bem acabado tem bancos amplos que oferecem boa retenção e parecem pertencer a um segmento superior. O porta-malas acomoda a bagagem da família e oferece versatilidade no uso diário.

O Ka Sedan traz ainda reforços estruturais na carroceria que o tornaram mais seguro na proteção tanto de adultos como de crianças e surpreende pelo nível de silêncio a bordo, com isolamento acústico eficiente. A oferta de equipamentos é outro diferencial que tem levado o sedã da Ford a se destacar em diferentes comparativos diante dos concorrentes.

Preços e versões

SE 1.0 (Flex) – R$ 49.990

SE Plus 1.0 (Flex) – R$ 52.490

SE 1.5 16v MT – R$ 56.100

SE Plus 1.5 MT – R$ 58.600

SE Plus 1.5 AT – R$ 63.100

SEL 1.5 AT – R$ 60.600

SEL 1.5 MT – R$ 66.600

Titanium 1.5 AT – R$ 71.600

Desde a versão SE, o Ka Sedan 1.5 automático vem de série com ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros, computador de bordo, rádio Bluetooth, volante e banco do motorista com ajuste de altura, piloto automático e faróis de neblina.

O pacote SE Plus acrescenta central multimídia SYNC 3 com tela flutuante de 6,5 polegadas, duas entradas USB iluminadas de carregamento rápido, retrovisor elétrico, vidro elétrico traseiro e sensor de estacionamento.

A versão Titanium traz equipamentos não encontrados em outros concorrentes, como seis airbags, controle de estabilidade e tração (AdvanceTrac), assistente de partida em rampa e partida sem chave Ford Power, além de bancos de couro, câmera de ré e alarme volumétrico.

“O Ford Ka Sedan é um carro que merece ser conhecido e revela mais qualidades à medida em que é testado e solicitado. Por isso, tem espaço para crescer na preferência dos consumidores desse segmento, que valorizam tanto a eficiência e a economia como a tecnologia e o conforto”, diz Adriana Carradori, gerente de Produto da Ford.