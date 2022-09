Câmbio automático: cuidado ao dirigir no modo neutro

Nesse caso, primeiro é preciso explicar que existem diferentes seletores de marcha: drive (D), neutral/neutro (N), parking/estacionar (P) e reverse/ré (R). No caso do N, o mesmo serve para deslocamentos emergenciais, como empurrar o veículo para fora da via em uma pane seca. Desse modo, não é recomendado dirigir nessas condições, uma vez que pode provocar acidentes e desgastar os componentes de freio.

Além de não ser indicado dirigir no modo neutro, mudar a marcha a cada parada também não é uma medida recomendada. Caso isso seja realizado muitas vezes, há a tendência de que a transmissão passe a ficar danificada. Isso se deve ao fato de, ao mudar para o drive para dar a partida após a parada, o câmbio acaba recebendo um “tranco”, o que desgasta diferentes peças.

É importante ressaltar que, em carros automáticos mais novos, já há a opção do start-stop (desliga o motor em paradas demoradas), que poupa combustível sem precisar mudar a marcha. Por isso, se a sua preocupação for economizar com o abastecimento, pode ficar tranquilo que o automóvel já está operando para te auxiliar.

