Câmaras iniciam segundo biênio sob novas administrações

Começando por Caieiras, embora o presidente continue o mesmo – Dr. Panelli -, a estrutura da Mesa Diretora sofreu mudanças. Nelsinho Fiore ascendeu à vice-presidência, enquanto que as Secretarias – são três – foram ocupadas respectivamente pelos vereadores Birruga, Fabrício Calandrini e Régis do HC. Uma alteração no Regimento Interno da Casa permitiu com que o atual presidente fosse reconduzido à presidência na mesma legislatura.

Cajamar, município que tem experimentado diversas alternâncias quando o assunto é gestão administrativa, igualmente processou a sua eleição. Saulo Anderson (PSD) foi eleito presidente, ficando Eurico Missé como vice-presidente, Eder da Silva Domingues – 1º Secretário e Marcelo da Rocha Santiago – 2º Secretário. A terceira vaga junto á Secretaria recaiu ao vereador Carlinhhos da Padaria.

Em Mairiporã, o vereador Chinão não conseguiu êxito na disputa, perdendo a presidência para Ricardo Messias Barbosa. Cicero Pereira dos Santos (vice-presidente), Ricardo Vieira da Silva e Juvenildo de Oliveira Dantas (1º e 2º Secretários, respectivamente), terão a missão de conduzir a Casa de Leis vizinha.

Franco da Rocha foi outra cidade que mudou a presidência mas manteve o controle partidário. Saiu Eric Valini e assumiu como presidente Alex Caixa – ambos do PT. Pablo Cunha assegurou a vice-presidência, Marcos Roberto Soares, o Kinho foi para a 1ª Secretaria enquanto que Alex do Posto será o 2º Secretário.

Consenso levou à presidência da Câmara Municipal em Francisco Morato, o vereador Nelsinho da Periferia (PSD). José Maria de Matos, o Salsicha foi eleito vice-presidente enquanto que Ildo da Silva Gusmão será o primeiro dos três secretários (Alex dos Reis e Luiz Alenilson Ribeiro Rodrigues, o Kaiser, respectivamente.

Cimbaju

As cinco cidades, localizadas geograficamente na denominada Sub-Região Norte da RMSP, formam o Consórcio Intermunicipal da Bacia do rio Juqueri (CIMBAJU), cujo objetivo maior é unir forças para obtenção de recursos junto aos governos Estadual e Federal para viabilizações de projetos em diversas áreas comuns. É presidido pela prefeita de Francisco Morato, Renata Sene.

Com reportagens de Célio Campos