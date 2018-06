Câmara Municipal elege a nova Mesa Diretora para o biênio 2019/2020

A presidência ficará novamente a cargo de Dr. Wladimir Panelli que foi reeleito com nove votos. Com dez indicações, Nelsinho Fiore assume a vice-presidência da Casa de Leis. Completam a mesa Birruga (1º Secretário), Fabrício Calandrini (2º Secretário) e Régis do HC (3º Secretário).

Embora tenham sido eleitos na data de hoje, a posse ocorre apenas em 1º de janeiro de 2019.