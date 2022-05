Câmara de São Paulo aprova lei que cria o Dia da Harmonização Facial

O projeto de lei 386/2021 do vereador Isac Félix (PL) altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir o Dia da Harmonização Facial, no Calendário de Eventos do Município de São Paulo, e dá outras providências.

Dia da Harmonização Facial

O Dia da Harmonização Facial deverá ser comemorado em 29 de janeiro.

“Essa preocupação [com aparência] não raras vezes gera um trauma psicológico nas pessoas, que também não poucas vezes recorrem a psicólogos, terapeutas e psiquiatras para aprenderem a lidar com estas questões. Atualmente existem técnicas que podem melhorar a aparência e modificar traços físicos que causem incômodo às pessoas. Mais recentemente, tem feito grande sucesso como uma dessas técnicas, a Harmonização Facial, que tem cumprido muito bem o papel de tornar as pessoas mais felizes com sua aparência. Salienta-se a necessidade da escolha sempre de bons profissionais”, afirma Félix.

*Com informações da Câmara de São Paulo, G1 e Estadão.

