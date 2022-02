Câmara de Caieiras gasta milhões com funcionários e assessores

Essa é a realidade de grande parte dos brasileiros que se vira como pode para fazer render os R$ 1.212,00 do salário mínimo. Mas por aqui também existe outro extremo que gera revolta e humilhação quando se trata de contracheque no final do mês: os cargos públicos. São salários astronômicos, alguns merecidos, mas na maioria das vezes, injustos.

No começo do mês, a Câmara de Caieiras fez publicar no Diário Oficial os vencimentos dos cargos existentes na Casa hoje. São números que impressionam, se levado em conta a quantidade de pessoas que estão no cargo por indicação e não por concurso público, como manda a Lei.

Somados, os salários chegam a milhões por ano de um serviço pouco efetivo na cidade e, para piorar, esses vencimentos podem ser ainda maiores, se acrescidas vantagens e gratificações recebidas.

Todos os valores podem ser consultados no documento publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, mas vamos destacar alguns deles para que a população tire suas conclusões do quanto pagam para esses servidores.

Duas pessoas ocupam o cargo de Assessor Especial da Presidência. Cada uma recebe R$ 17.760,00 por mês. Já o Chefe de Gabinete tem um salário de R$ 16.703,00. Na sequência aparece o Coordenador de Assuntos Legislativos que embolsa R$ 16.703,00 mensais. Ainda existem 10 Assessores Parlamentares que ganham R$ 8.239,00 cada.

Vale lembrar que os casos citados são de comissionados, ou seja, indicados ao cargo. O valor anual pago a apenas esses funcionários chega perto dos R$ 2 milhões, considerando o 13º salário.

Existem ainda os servidores efetivos (concursados) com salários que variam entre R$ 2.456,00 a R$ 16.703,00.

Salários milionários

Não bastasse toda essa dinheirama, temos ainda um prefeito ganhando R$ 25 mil por mês, secretários com salários de 15 mil e dez vereadores recebendo mais de 12 mil. Fora, diretores, coordenadores e tantos outros cargos criados com altos salários para atender esse ou aquele que ajudou na campanha. Não é uma exclusividade do município de Caieiras ou da atual gestão, mas para quem propagou que seria diferente, é um tanto quanto incoerente.

Leva-se em conta ainda a cidade que parou no tempo com um prefeito que gasta milhões com alguns fornecedores sem necessidade e termina o primeiro ano de mandato devendo R$ 53 milhões.

Em meio a esse caos, lambanças continuam sendo praticadas pelas equipes de assessores, haja vista a quantidade de alertas emitidos pelo Tribunal de Contas de São Paulo sobre os gastos com o dinheiro público.

O vereador e presidente da Câmara de Caieiras, Fabricio Calandrini, foi procurado para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.