Calor só volta no fim de semana em São Paulo

O tempo fica nublado nesta terça-feira, 3, e existe a possibilidade de chuva na parte da tarde. De acordo com Inmet, Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima deve ficar perto dos 14ºC e a máxima não passará dos 23ºC.

Na quarta-feira, 4, a temperatura deve cair ainda mais. A mínima amanhã deve ser de 14ºC e a máxima, de 18ºC. Em Caieiras, a previsão é de mínima de 13ºC e a máxima de 17ºC. Na quinta, 5, que deverá ser o dia mais frio da semana, as temperaturas ficam entre 12ºC e 16ºC, na Capital. Caieiras, com um grau a menos. Amanhã e quinta-feira o dia deve ficar bem parecido, com muitas nuvens e chuva fraca.

Só na sexta-feira o clima começa a melhorar, ainda com mínima de 12ºC, mas com máxima de até 22ºC.

O calor aparece mesmo no fim de semana, sem previsão de chuva e com predomínio de sol. No sábado, o dia amanhece gelado, perto dos 14ºC, porém a máxima deve bater os 28ºC. No domingo, a mínima é de 16ºC e a máxima chega nos 30ºC.