Calendário do abono salarial PIS/Pasep é aprovado. Pagamento começa dia 8 de fevereiro

Esses pagamentos se referem ao ano-base 2020, e as datas de pagamento foram confirmadas na segunda-feira, 10, pelo Ministério do Trabalho e Previdência e pela CEF, Caixa Econômica Federal.

Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias, no ano-base de pagamento.

É preciso ainda estar inscrito no PIS-Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Rais, Relação Anual de Informações Sociais).

O valor do abono salarial pode chegar ao valor de até um salário mínimo (R$ 1.212,00), de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Só recebe o valor total quem trabalhou os 12 meses do ano anterior.