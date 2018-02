Cálculo do pedágio para a rota da viagem traz tranquilidade

Afinal quem vai dar uma escapada para relaxar precisa se livrar de toda dor de cabeça causada pela falta de planejamento.waz

Passos da programação de viagem

Conhecer o destino e o meio de transporte mais adequado interfere diretamente no planejamento e na tranquilidade de poder buscar o sossego que se pleiteia, sem mais dores de cabeça dos que as imprevistas e as já computadas

O ideal é evitar, ao máximo, possíveis desgastes causados por falta da observação de detalhes simples. Um exemplo como a questão do pedágio que é despesa líquida e certa, é um item a ser colocado na programação.

Normalmente em situações comuns, principalmente para pessoas que buscam um refúgio ou descanso cuja escolha é a viagem de carro pelas rodovias estaduais ou federais, além do GPS, aplicativos e do celular é conveniente conhecer a rota e estradas e buscar a quantidade de pedágios e o valor deles para poder fazer uma programação de gastos nesse aspecto.

Buscar as alternativas de rotas também é positivo e pode ser determinante tanto pela distância entre a origem e destino como os custos que cada uma das rotas representa, motivo pelo qual configura vantagem traçar todas as rotas possíveis, levantar o custo de cada uma delas, principalmente do pedágio, normalmente o mais caro.

Com apoio da tecnologia e de aplicativos disponíveis de confiança existentes no mercado como o Waze, GPS, e Google Maps além de outros que tem essa função, é possível obter todas as informações necessárias de forma completa.

As alternativas permitem a visualização de mapas com os pontos de parada, postos de combustíveis, lanchonetes e restaurantes entre outros dados pesquisados disponíveis no percurso, condições do trânsito, radares e praças de pedágio.

A partir dessas informações levantadas nesses aplicativos de forma detalhada, é o momento de estudar, com vagar, todos os aspectos e definir o melhor caminho. Vale o alerta para checar se os endereços de localização e destino apresentados no waze correspondem ao local escolhido.

Não é incomum que endereços parecidos levem a outros lugares e possibilitem situações desconfortáveis no quesito segurança.

Outra questão importante a ser considerada que está diretamente ligada à segurança, é evitar rotas alternativas e aparentemente mais baratas. Podem até promover a economia para o bolso, mas sinalizam para atenção dos maus elementos, sempre à espreita.

Os caminhos nem sempre são seguros seja pelo estado das vias alternativas, seja pela falta de manutenção com asfaltamento ou sinalização, seja pelo mato alto ou facilidade de pontos de emboscadas que facilitam assaltos e colocam toda a família em risco.

Rotas com pedágio programado

Cada vez mais as rodovias e estradas estão sendo administradas por concessionárias, empresas privadas, que detém contrato e autonomia para fazer cobrança de pedágio com a contrapartida de oferecer serviços e manutenção apropriada que possibilite conforto e segurança aos usuários.

Apesar de gerar um custo maior, as vantagens estão centradas na conservação demais serviços que não ocorreriam sem a concessão a essas empresas privadas.

Como não existe uma tabela de conhecimento público dos motivos que fazem uma estrada ter pedágio mais caro que a outra, o ideal é que o motorista, mesmo que se sinta contrariado, busque em sites da concessionária ou por meio de outros tipos de pesquisa, quantas praças terão de ser ultrapassadas no trajeto escolhido e qual o valor de cada um.

A sugestão é que fique separado e trocado o valor de cada um. No caso de valores quebrados, já deixar um porta-moedas com os valores específicos e de menor para facilitar o troco e mesmo para evitá-lo, possibilitando ganhar tempo nessa hora.

Para quem possui a cobrança automática, o pagamento deve estar na programação de pagamento da fatura mensal, mas pode ficar de fora da preocupação no caminho.

Viagem tranquila na ida e na volta

Depois de tudo preparado e programado, é bom ter a certeza de que o veículo esteja em plenas condições para percorrer todo o trajeto e mais, por duas vezes, contando a ida e a volta.

Revisar a mecânica, pneus, parte elétrica, óleo e serviços básicos, são fundamentais para que tudo esteja o melhor possível e o pensamento possa estar voltado apenas no descanso.

O correto é, junto com a programação da viagem, do pedágio, rotas, e demais itens, fazer uma revisão completa no veículo.

A certeza de que todo necessário foi feito antecipadamente, será possível rodar com conforto e segurança, evitando surpresas desagradáveis pela falta de um desses pontos.

Minutos de parada e relaxamento

Já no caminho, com tudo devidamente programado, fazer paradas de acordo com que escolheu nos aplicativos, é recomendado fazer uma ou outra parada, de acordo com o mapa, para evitar, no caso de haver congestionamentos, estresse e irritabilidade por conta do acúmulo de veículo e nervosismo de outros motoristas também.

Mesmo com a estrada com tráfego intenso ou normal, as paradas são aliadas da segurança, no caso das rodovias pedagiadas principalmente. O motorista deve ter essa consciência e já definir, na hora da saída, locais de possíveis paradas.

Caso seja um restaurante bem ajeitado, é bom escolher um bom ambiente para se alimentar, usar a toalete e beber água. Esses fatores, também ajudam a evitar ou acalmar o nervosismo causado nessas situações.

Usando os recursos da tecnologia

Vencer essas etapas permitirão entender e conhecer o caminho a ser utilizado. A viagem precisa ter a cara de um passeio tranquilo com os passos corretos. Um deles é também saber a distância entre cidades com pedágio para poder se preparar adequadamente.

Daí a importância da tecnologia, grande parceira das pessoas. Seja pelo celular ou outro meio de acessibilidade, o recurso do GPS e outros aplicativos gratuitos que prestam esse serviço como o Waze, por exemplo, possibilitam o acompanhamento da rota e situação do trânsito em tempo real, dando alternativas e avisos de condições das estradas para cada situação.

Hoje em dia, a maioria dos carros Zero Km tem como acessório, muito útil, o sistema multimídia no próprio painel, evitando distração do motorista e, consequentemente, desvio de atenção e riscos desnecessários, além de possibilidades de ser multado.

Calcular distância entre cidades

O que antes era necessário horas de estudo com elementos físico nas mãos, como livros de mapas e calculadoras, e ainda sem previsão real das possibilidades e surpresas a serem encontradas, hoje, em minutos, com todas essas possibilidades tecnológicas à disposição, é fácil viajar sem problemas.

Agora é só pegar a estrada e colocar então no aparelho, a rota escolhida para que seja feito o cálculo e tudo fique de acordo.

Boa viagem.