Cajamar realiza caminhada ‘Outubro Rosa’

A atividade irá acontecer no próximo sábado, 22, e contará com o apoio da ETEC Gino Rezaghi, com a participação de todos os alunos. A concentração inicial será na Igreja Católica, a partir das 8h. A saída do local está programada para as 9h, e o percurso será realizado até o Parque Cajamar Feliz, em Jordanésia.

Os participantes poderão retirar a camiseta da campanha na sede do Fundo Social, mediante doação de 1 litro de leite. A distribuição das camisetas será feita no dia 21 de outubro (sexta-feira), das 8 horas às 17 horas na sede do fundo social de solidariedade, localizada na Av. Arnaldo Rojek nº 403, em Jordanésia.

Após a caminhada, haverá um ‘Aulão’ de Ritmos no Parque Cajamar Feliz.

Siga o Rnews nas redes sociais