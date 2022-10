Cajamar foi considerada a cidade mais protegida contra a Covid na Grande São Paulo

Cajamar ocupa a primeira posição como a cidade menos vulnerável ao contágio entre os municípios da região metropolitana de São Paulo, e também entre as cidades que compõe os consórcios Cimbaju e Cioeste. No Estado de SP, ficou na 7ª posição e no país inteiro figura na 10ª colocação.

O município angariou a nota de 36,57. No ano passado, a pontuação foi de 41,94 e em 2020, 39,18. O Índice de Vulnerabilidade dos Municípios (IVM) estabelecido pela pesquisa varia de 0 a 100. Quanto mais alta a porcentagem, mais alta a vulnerabilidade.

O estudo incorpora na metodologia os dados de testagem e de vacinação da população. Os dados são de livre acesso e podem ser consultados no site do Instituto Votorantim: institutovotorantim.org.br/ivm.

Municípios do Cimbaju

1º – Cajamar – 36,57 (2022) / 41,94 (2021) / 39,18 (2020)

2º – Franco da Rocha – 49,10 (2022) / 49,15 (2021) / 54,30 (2020)

3º – Caieiras – 49,52 (2022) / 49,90 (2021) / 49,52 (2020)

4º – Mairiporã – 55,63 (2022) / 52,68 (2021) / 52,63 (2020)

5º – Francisco Morato – 57,75 (2022) / 57,24 (2021) / 55,68 (2020)

