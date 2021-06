Cajamar e Mairiporã terão unidades do Poupatempo

Os futuros postos terão capacidade para realizar cerca de 740 atendimentos diariamente. Eles fazem parte do plano de expansão do governo paulista, anunciado em agosto de 2020, e que já autorizou outras 50 unidades em diferentes localidades.

As implantações serão feitas em parceria com as prefeituras e contarão com estrutura moderna e tecnológica, por meio do sistema Balcão Único, em que atendentes multitarefa são treinados para realizar diversos serviços, incluindo os municipais.

Além dos serviços do Detran.SP, as novas unidades também irão oferecer os do Instituto de Identificação (IIRGD), Ministério Público, da Secretaria Estadual da Educação e das prefeituras.