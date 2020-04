Caixa libera aplicativo para cadastro do “coronavoucher”

A instituição também lançará uma página na internet e uma central de atendimento telefônico para a retirada de dúvidas e a realização do cadastro.

Estão aptos ao cadastramento os trabalhadores autônomos não inscritos no CadÚnico, Cadastro Único de Programas Sociais, e que não pagam nenhuma contribuição para o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Quem não sabe se está no CadÚnico pode conferir a situação ao digitar o número do CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, no aplicativo.

Quem contribui para a Previdência como autônomo ou como MEI, microempreendedor individual, já teve o nome processado pela Caixa Econômica e está automaticamente apto a receber o benefício emergencial.

Como vai funcionar

Para os trabalhadores autônomos ainda não cadastrados, o pagamento será feito até 48 horas depois da conclusão do cadastro no aplicativo. O benefício será depositado em contas poupança digitais, autorizadas recentemente pelo Conselho Monetário Nacional, e poderá ser transferido para qualquer conta bancária sem custos.

Quem não tem conta em bancos poderá retirar o benefício em casas lotéricas. O próprio aplicativo, ao analisar o CPF, verificará se o trabalhador cumpre os cerca de dez requisitos exigidos pela lei para o recebimento da renda básica.

Bolsa Família

O terceiro grupo é formado pelos beneficiários do Programa Bolsa Família, que não precisarão baixar o aplicativo. Segundo Lorenzoni, eles já estão inscritos na base de dados e poderão – entre os dias 16 e 30 – escolher se receberão o Bolsa Família ou a renda básica emergencial, optando pelo valor mais vantajoso.

O ministro da Cidadania lembrou que o benefício de março do Bolsa Família terminou de ser pago no último dia 30. Para ele, o pagamento do novo benefício a essas famílias antes do dia 16 complicaria o trabalho do governo federal, que ainda está consolidando a base de dados, de separar os grupos de beneficiários.

*Com informações da Agência Brasil