Caixa inicia pagamento do PIS para nascidos em agosto

Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS, Programa de Integração Social, ou no Pasep, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2018 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Quem possui o Cartão do Cidadão e senha cadastrada pode se dirigir a uma casa lotérica, a um ponto de atendimento Caixa Aqui ou aos terminais de autoatendimento do banco. Caso não tenha o ou não recebeu automaticamente em conta, o valor pode ser retirado em qualquer agência da caixa, apresentando o documento de identificação. O trabalhador com vínculo a empresa pública possui inscrição Pasep e recebe o pagamento pelo Banco do Brasil.