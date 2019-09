Caixa inicia pagamento de R$ 500 do FGTS

O valor será depositado automaticamente nesta data para pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril, que têm conta poupança na Caixa.

Já os que comemoram o aniversário em maio, junho, julho e agosto, recebem a partir do dia 27 de setembro de 2019. Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento será feito a partir do dia 9 de outubro de 2019.

De acordo com a Caixa, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na conta poupança. Mas o procedimento só será realizado para quem abriu conta poupança até o dia 24 de julho de 2019.

Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais divulgados pela Caixa: site, Internet Banking ou aplicativo no celular.

Novo prazo para correntistas

O prazo passado pela Caixa para quem tem conta-corrente autorizar o crédito de até R$ 500 do saque imediato do FGTS, se quiser receber o dinheiro entre os dias 13 de setembro e 9 de outubro, dependendo do mês de seu aniversário, foi ampliado pela instituição financeira.

Quem tem poupança na Caixa não precisa autorizar, o crédito é automático. Inicialmente, o banco tinha determinado que os correntistas deveriam ter autorizado o depósito até 25 de agosto, para receberem antecipadamente direto na conta. O prazo, porém, foi prorrogado.

O novo calendário estabelece três novas datas para fazer a autorização, de acordo com o mês de aniversário:

Nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril: se autorizaram até 8/9, recebem em 13/9;

Nascidos em maio, junho, julho e agosto: se autorizarem até 22/9, recebem em 27/9;

Nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro: se autorizarem até 4/10, recebem em 9/10.

O prazo para quem nasceu entre janeiro e abril e não deu a autorização acabou no domingo (8). Assim, quem ainda não deu a autorização não poderá receber já na próxima sexta-feira (13). O correntista que autorizar agora receberá na data seguinte do calendário, ou seja, em 27 de setembro (junto com os nascidos entre maio e agosto), de acordo com a Caixa.

Da mesma maneira, quem nasceu entre janeiro e agosto e autorizar depois de 22 de setembro, receberá em 9 de outubro, junto com os nascidos entre setembro e dezembro.

Como cancelar o crédito automático

Os trabalhadores com conta poupança na Caixa Econômica Federal que não quiserem o crédito automático do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, devem solicitar o cancelamento pela internet.

O pedido do trabalhador para cancelar o crédito automático em conta poupança está disponível no site: fgts.caixa.gov.br e nos demais canais de atendimento, a partir de 12 de agosto de 2019.

No site, o trabalhador pode visualizar o valor a receber, a data do saque e quais canais de atendimento estão disponíveis. A Caixa também criou uma central de atendimento com número 0800 724 2019.

De acordo com a circular, o banco terá até 60 dias para processar o pedido de cancelamento. O estorno do crédito automático poderá ser realizado caso os valores depositados, provenientes da conta vinculada do FGTS, não tenham sido sacados da conta poupança.

Pagamento à não correntistas

Quem não tem nenhum vínculo com a Caixa, terá de sacar o dinheiro em datas diferenciadas, seguindo o mês de aniversário. O cronograma segue o mês em que a pessoas nasceu: Confira os dias:

Janeiro: a partir de 18/10/2019 até 31/3/2020

Fevereiro: a partir de 25/10/2019 até 31/3/2020

Março: a partir de 08/11/2019 até 31/3/2020

Abril: a partir de 22/11/2019 até 31/3/2020

Maio: a partir de 06/12/2019 até 31/3/2020

Junho: a partir de 18/12/2019 até 31/3/2020

Julho: a partir de 10/01/2020 até 31/3/2020

Agosto: a partir de 17/01/2020 até 31/3/2020

Setembro: a partir de 24/01/2020 até 31/3/2020

Outubro: a partir de 07/02/2020 até 31/3/2020

Novembro: a partir de 14/02/2020 até 31/3/2020

Dezembro: a partir de 06/03/2020 até 31/3/2020

Valores disponíveis

Para saber os valores disponíveis para o saque, os canais de recebimento e as opções de crédito em conta, é só acessar o site da Caixa e informar número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), do NIS (Número de Identificação Social), do PIS (Programa de Integração Social) ou do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e a data de aniversário.

Os saques de até R$ 100 poderão ser realizados em casas lotéricas, com apresentação de documento de identidade original com foto e número do CPF. Será feita a leitura da digital no momento do saque. Para quem possui cartão Cidadão e senha, o saque poderá ser feito nos terminais de autoatendimento, em unidades lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. Quem não tem o cartão Cidadão, deve procurar uma agência da Caixa.

FGTS pelo aplicativo

Para consultar detalhes do FGTS pelo smartphone, basta baixar o App da Caixa Econômica Federal. É fácil, rápido e totalmente gratuito. Ele está disponível para os sistemas Android ou iPhone.

Para quem usa celulares Android, o download deve ser feito pelo Google Play, já os usuários do sistema iOS, o download é pela loja da Apple, a App Store.

Saque aniversário

Outra modalidade de saque, válida para o 2020, será o saque aniversário. Os trabalhadores interessados em migrar para essa sistemática poderão comunicar à Caixa, a partir de 1º de outubro de 2019.

O calendário do saque na modalidade “aniversário” de 2020 será divulgado pela Caixa Econômica Federal. A partir de 2021, informou o governo, a liberação ocorrerá no primeiro dia do mês de aniversário do cotista até o último dia útil nos dois meses subsequentes.

Ao confirmar esta opção em um dos canais divulgados pelo banco, o trabalhador deixará de efetuar o saque em caso de rescisão de contrato de trabalho.

Quem realizar a mudança, só poderá retornar à modalidade anterior após dois anos da data da solicitação à Caixa. Caso o trabalhador não comunique o interesse no tipo de saque, a regra da rescisão será mantida.

Multa De 40% Mantida

A decisão de migrar para a modalidade do saque aniversário, não anula a multa de 40% em caso de demissão sem justa causa. Mas é bom lembrar que a regra vale para quem optar por retirar até R$ 500.

A Caixa informou ainda que os saques de até R$ 100 poderão ser feitos nas casas lotéricas ao apresentar documento de identidade original com foto e número do CPF. Para quem possui cartão Cidadão e senha, o saque pode ser feito nos terminais de autoatendimento, em unidades lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. Quem não tem o cartão Cidadão, deve procurar uma agência da Caixa Econômica.

Faixas de saque

Quanto maior o saldo menor o percentual que poderá ser sacado. Os percentuais vão variar de 50% a 5%, conforme sete faixas de saldo, de R$ 500 a acima de R$ 20 mil.

Quem tiver até R$ 500, poderá sacar 50% do valor. Quem tiver acima de R$ 20 mil, poderá retirar 5%. A data dos saques vai variar conforme o aniversário do cotista.

Essa modalidade também prevê um valor fixo adicional além dos percentuais estabelecidos. Essa parcela extra começa a ser paga na faixa de R$ 500,01 a R$ 1.000. Por exemplo, nessa faixa, o percentual autorizado é de 40% sobre o saldo, mas há uma parcela adicional a ser paga de R$ 50.

Assim, quem tem R$ 750 na conta poderá sacar 40% desse valor (R$ 300), mais os R$ 50 fixos. Ou seja, R$ 350 no total. Na prática, poderá movimentar 46,6% do saldo.

De acordo com a Caixa Econômica, 96 milhões de brasileiros poderão se beneficiar com a liberação de recursos do FGTS.

De forma mais simples vai funcionar assim:

Até R$ 500 saca 50% ano que vem.

De R$500,01 a R$1.000: 40% mais R$50;

de R$1.000,01 a R$5.000: 30% mais R$150; R$5.000,01 a R$10.000: 20% mais R$650; R$10.000,01 a R$15.000: 15% mais R$1.150; R$15.000,01 a R$20.000: 10% mais R$ 1.900 acima de R$20.000,01: 5% mais R$2.900.