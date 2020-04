Caixa antecipa horário de atendimento de algumas agências

Na região, o novo horário foi direcionado as unidades de Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Cajamar e Mairiporã. A relação completa pode se consultada em link no final da matéria.

De acordo com a instituição, estarão disponíveis saques de benefício do INSS sem cartão, pagamento do seguro-desemprego sem cartão e senha e retirada do Bolsa Família e outros benefícios sociais também sem cartão e senha.

Além disso, o banco permitirá o pagamento do abono salarial anual do PIS/Pasep ou recursos do FGTS, assim como atender clientes que possuem conta salário na agência e precisam retirar dinheiro sem cartão ou senha. A Caixa também fará desbloqueio de cartões e senhas de contas.

O banco ressalta que informações sobre cadastro e pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 por conta do novo coronavírus estão disponíveis apenas por meio do aplicativo Caixa – Auxílio Emergencial, do site caixa.gov.br e da central telefônica 111. As agências não farão esse tipo de atendimento.

Para conferir as unidades que funcionarão nesse regime, acesse o site caixa.gov.br/caixacomvoce.