Caieirenses poderão pagar impostos via cartão de crédito ou débito a partir de 2020

O pagamento, que antes era possível somente através do boleto, agora poderá ser feito dessa maneira. A Prefeitura disponibilizará, no setor de Receita, máquina de cartão com opção de crédito ou débito.

No caso de o contribuinte optar pelo pagamento em cota única à vista, terá desconto de 15% e também poderá parcelar o valor no cartão.

A Prefeitura abrirá em janeiro uma licitação para credenciamento das operadoras de pagamento, já disponibilizando a novidade que facilita o pagamento desses impostos a partir do ano que vem.