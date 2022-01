Caieirenses não conseguem realizar teste de Covid

Ana Claudia Farias entrou em contato com o jornal Regional News para denunciar a situação. Segundo ela, na quarta-feira, 19, informaram que hoje, dia 20, teria o teste, mas não é que podemos ver no vídeo gravado por um munícipe e encaminhado a nossa redação.

Outros relatos apontam que até o domingo, 16, estavam realizando o teste na unidade, mas ninguém mais consegue fazer desde a segunda-feira, 17.

“Eu e meus colegas de emprego precisamos fazer o teste. Não posso me calar diante de uma situação que muitos dos meus colegas estão relatando constantemente. A gente corre riscos e coloca em risco a saúde de quem nos espera em casa”, declarou.

“O caieirense ter que sair de Caieiras, pagar teste em farmácia ou pagar convenio por que a prefeitura não pensa na saúde das pessoas? inadmissível. Sem saúde ninguém trabalha, sem pessoas para trabalhar as empresas não funcionam, se as empresas param pessoas ficam desempregadas e muitas famílias ficam desamparadas. Isso sem pensar no pior que é o óbito que pode ocorrer”, chamou atenção Ana.

A prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde de Caieiras foram procuradas para se manifestar. Estamos no aguardo de uma posição.