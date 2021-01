Caieirenses estão no musical Arcamann

Única caieirense a participar de um programa de grande repercussão, ela não desistiu do sonho de cantar e será protagonista da peça musical ‘Arcamann, o Musical em Dança’, da Millennium Dance Complex Brazil, que será exibida em 4 e 5 de fevereiro.

Sua primeira apresentação pela companhia foi na peça Kitnet Show, o Musical. “Matriculamos a Manuela para fazer esse espetáculo. Como ela foi bem, era quase certo que continuaria na companhia”, revelou a mãe. Mas para ela conseguir a bolsa e integrar ao Projeto Arcamann teve de vender ingressos para o espetáculo. “Fomos à luta, conseguimos a bolsa integral e ela entrou para esse novo desafio”, falou.

O talento e o esforço de Manu garantiram a ela o papel de protagonista. “Foi feito o teste para os papeis e a Manu foi escalada para interpretar o papel de Nalla, a princesa do Reino do Sol”, contou Adriana.

Esta é sua segunda participação em musicais pela Millennium Dance Complex e a jovem caieirense convida todos a assistirem. “Estou muito feliz e continuo correndo atrás dos meus sonhos. Todos estão convidados, o espetáculo está incrível”, destacou Manuela.

O musical conta ainda com a participação de outro caieirense. Henrique Decreci, de 19 anos, é bailarino e faz parte do elenco de dança do espetáculo.

O espetáculo

‘Arcamann’ é um buraco no tempo, um lugar perdido onde histórias e seres mágicos vivem. Uma ilha no meio do mar. O que ninguém sabe, é que qualquer um pode ir até lá, basta fechar os olhos e dizer a palavra mágica: Arcamann. Dividida em três lados, sendo eles Reino do Sol, Reino de Cristal e o Povo Livre, que vive no meio da Floresta, sem regras ou um lado definido. A ilha guarda a Pedra do Destino, uma joia capaz de manipular o destino de quem a possuir, a pedra vive escondida em meio a Floresta Dos Sete Ventos, para que não corra o risco de cair em mãos erradas, como aconteceu no passado. A Pedra é responsável pelo destino dos seres de Arcamann, por isso, sempre que o vento do norte sopra ele avisa que uma nova história vai começar e todos os seres da ilha são envolvidos na aventura que pode ser mágica, assustadora ou uma história de amor.

Em ‘Arcamann e a Pedra do Destino’, uma bruxa quer ter seu domínio sobre as histórias do povo de Arcamann para que somente ela seja protagonista de todos os contos do reino. Para isso, ela sequestra Nalla (a princesa do Reino do Sol) e Callun (o príncipe do Reino Azul) para obrigar os reinos a contar onde a Pedra do Destino foi escondida. Sem se dar conta de que está sendo manipulada pela pedra, Gastúnia será o elo para a união dos povos e o início de uma nova era.

Serviço

‘Arcamann’ é uma realização Millennium Dance Complex Brazil e Millennium Dance Company Brazil e será realizado nos dias 4 e 5 de fevereiro, às 18 horas, no Teatro Gamaro, em São Paulo.

O ingresso dá direito ao convite presencial e a apresentação on-line pelo mesmo valor. Leitores do jornal Regional News podem utilizar o código promocional ‘jornalregionalnews’ no ato da compra. Compre seu ingresso aqui.