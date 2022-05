Caieirense se destaca em concurso no CTN

Moradora do Serpa, ela conta como chegou ao evento e já se prepara para a próxima etapa. “Não imaginava que iria participar de um concurso como esse. Aos 15 anos fiz alguns desfiles para a pernambucanas, participei do concurso Miss Capitão Alberto Graf, Miss Caieiras e Miss Zona Oeste, ainda na adolescência, mas minha participação foi por acaso”, disse Karoline.

Segundo ela, o interesse surgiu quando entrou na rede social do CTN para comprar o ingresso de um show. “Minha intenção era ir ao show do Dilsinho. Porém, vi que tinha a inscrição. Fiz e fui chamada na mesma semana. Passei pela seletiva e recebi um e-mail sendo informada que tinha sido selecionada para primeira fase. Competi com 15 meninas e somente 7 foram classificadas”, contou.

A próxima etapa do concurso será realizada no sábado, 21. “Vou encarar mais uma seletiva que irá escolher mais 7 candidatas e dia 28 será a final. Estou confiante e feliz. Agradeço a todos que estão torcendo por mim”, falou Karoline.

O jornal Regional News deseja sorte a caieirense. Estamos na torcida!