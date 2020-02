Caieirense maquiará musas do Carnaval de São Paulo

Esse ano, o trabalho começo mais cedo. Ele foi responsável por produzir várias musas da folia em Santos, realizado no sábado, 15. Bruno maquiou Camila Prins, Mayra Barbosa e o destaque da escola Nicole Nascimento, além da musa de bateria Nathalia que desfila ao lado de Viviane Araújo.

Os componentes pertencem a escola União Imperial, bicampeã do Carnaval de Santos, quem tem como carnavalesco Renan Ribeiro. As produções foram feitas juntamente com o ateliê Espaço Luz.

Para o Carnaval de São Paulo, em 2020 o maquiador não vem trabalhando sozinho. Ele montou um time de maquiadores. Nesse time está grandes nomes do meio como Vivian Ferreira, Carol Fera, Guilherme Brum e Karla Aquino.

Com a equipe BF Beauty realizará maquiagem na comissão de Frente do Grupo Especial da Império de casa Verde, que vai à avenida na sexta-feira, 21. No mesmo dia, Bruno Fatone irá produzir a primeira Rainha de Bateria a pisar no sambódromo do Anhembi, Renata Spallicci, integrante da Escola Barroca Zona Sul.

No sábado, 22, irá maquiar Aline Oliveira, Rainha de Bateria da Escola Mocidade Alegre e a musa da agremiação Dany Romani.

Na mesma noite, também produzirá Bruna Amorim, inspiração da Águia de Ouro, e Vanessa, da Rosas de ouro.

O trabalho continua no domingo, 23, quando maquiará Mayra Barbosa, musa da Nenê de Vila Matilde, além de Sophia Ferro princesa de bateria da Escola Camisa Verde e Branco.