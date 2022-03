Caieirense ganha prêmio internacional de fotografia

Formada em Publicidade e Propaganda e fotógrafa há mais de 8 anos, com estúdio próprio no bairro Serpa, Kátia é especialista em fotos infantil e Newborn (fotos de bebês recém-nascidos em poses que reproduzem como eles ficavam dentro do útero).

A Caieirense ama fotografar famílias e entregar à elas, o mais belo registro de momentos importantes em forma de arte.

Toda a cidade se orgulha de ter uma profissional tão talentosa e reconhecida internacionalmente. Parabéns, Kátia!