Caieirense foi segundo colocado na Ultramaratona 2020

A “Cidade dos Pinheirais” foi palco da “Ultramaratona – Etapa Caieiras 2020”. A largada aconteceu no sábado, 8, de manhã na Pista de atletismo do Estádio Municipal Carlos Ferracini e foi encerrada no domingo, 9. O evento contou com atletas de todo o Brasil, que buscam índice para os Campeonatos Intercontinental e Mundial da modalidade e teve o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Juventude.