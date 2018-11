Caieirense foi premiado pela Academia Pan Americana de Letras

O caieirense Rafael Zimichut, de 36 anos, ganhou uma medalha de Honra ao Mérito e diploma da Academia Pan Americana de Letras e Artes em razão do trabalho que realiza ministrando palestras e escrevendo livros voltados para liderança e motivação em instituições de caridade, igrejas, eventos filantrópicos etc. A cerimônia de entrega ocorreu em 19 de outubro, Casa França/Brasil, no Rio de Janeiro.