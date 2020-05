Caieirense fala sobre projeto de reciclagem na TV

O programa foi transmitido em 16 de maio. Denis e o filho Caio encararam o The Wall, desafio contra uma parede que garante ao ganhador um prêmio em dinheiro. A disputa com a parede foi extremamente acirrada, mas, infelizmente, os dois saíram zerados. “Um dos objetivos caso tivéssemos ganhado a grana, era ampliar os pontos de coleta em Caieiras. Não deu. Mas tivemos a chance de mostrar ao Brasil nosso trabalho e isso é o que importa”, disse Denis.

Em um bate papo com Luciano Huck, Fumagali contou um pouco de sua história, da família e se mostrou otimista, mesmo sem levar o prêmio. “Vamos sair com zero de dinheiro, mas com uma baita história”, falou agradecendo o apresentador pela oportunidade.

Por falar em agradecimento, em um vídeo encaminhado ao jornal Regional News, Denis falou da sua participação no programa e a gratidão pelo jornal, por ser o único a abrir um espaço para mostrar seu trabalho em Caieiras.

“O projeto Recicla Caieiras teve uma oportunidade incrível de mostrar seu trabalho em rede nacional, participando do Caldeirão do Huck. Mas não chegamos do nada no programa. O start veio com a oportunidade que o projeto teve dada pelo jornal Regional News que foi o único a nos dar essa chance de mostrar nosso trabalho. Com certeza a equipe de pautas do Caldeirão viu essa matéria e entraram em contato comigo para contar nossa história para o Brasil. Serei eternamente grato”, concluiu, com lema: “Recicle hoje, preserve o amanhã”.