Caieirense é homenageado pela Rota

Marcelo teve honra por conta de estar presente em questões importantes naquela corporação. Um exemplo foi quando houve uma reforma no ambiente da Rota e Marcelo, por livre e espontânea vontade, colaborou de alguma forma. Assim, tornou-se parceiro do mais alto escalão da Ronda Ostensiva.

Na oportunidade do evento em comemoração ao aniversário do 49º da ROTA, Marcelo Ricciarelli foi presentado com o diploma e também foi honrado pelos amigos Tenente Rodrigues, Capitão Virgílio e o Tenente Coronel Mario Alves da Silva Filho na sede do 1°BPChq Tobias de Aguiar, na Avenida Tiradentes, centro de São Paulo.

Graças a essa parceria, Marcelo Ricciarelli conseguiu, junto com Dr Rodrigo Nery, secretário de Segurança da cidade, um treinamento específico para a GCM de Caieiras, enriquecendo as ações de segurança em benefício dos cidadãos e moradores caieirenses.