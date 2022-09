Caieirense é autora de livro sobre o tempo

Em um bate-papo com o jornal Regional News, ela falou do amor pela literatura. “Escrevo desde criança. As redações escolares eram meu universo predileto. Mas nunca escrevia intencionada a ter um livro publicado. Porém, aconteceu. Gosto muito de contos, histórias de terror e reflexões. Às vezes, sai uns poemas”, falou.

Sobre o livro, Shirley relata que ficou pronto em oito meses. “Guardei muito bem guardado em meu computador e dei por encerrado como sempre fiz. Porém, como eu lia o livro para meu filho adolescente fui incentivada a publicá-lo. Toda a força veio dele, pois considerava a história incrível e que as pessoas precisavam conhecer”, disse. “Foi então que enviei meu trabalho para várias editoras e todas aprovaram o conteúdo. Escolhi a editora e hoje está à venda”, completou.

Segundo Shirley Danziger, a obra é uma saga e o segundo livro já está finalizado. “Estou escrevendo o terceiro livro da saga que terá 4 volumes. ‘O senhor do Tempo’ é uma irá te levar à uma incrível viajem no tempo, onde você irá se deparar com mundos completamente desconhecidos, ou talvez nem tão desconhecidos assim”, resumiu a autora.

Cabeleireira há 30 anos e mãe de João Vitor de 17 e Stella de 6 anos, ela se divide entre o trabalho que começou aos 14 anos, e a escrita. “Tenho meu comércio no Jardim Marcelino, onde também resido. Toda inspiração vem deles e das minhas clientes maravilhosas, o qual sou muito grata”, finaliza Shirley.

O trabalho da autora caieirense pode ser visto no Instagram @shirleydanziger.autora.

