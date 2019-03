Caieirense de apenas 9 anos se destaca no jiu-jitsu

Em 17 de março, após vencer duas lutas, ele tornou-se campeão de jiu-jitsu pela categoria infantil A, Peso Pena, no Campeonato Paulista, organizado pela CBJJE, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Guilherme que representa a equipe Demian Maia Caieiras e é treinado pelos professores Marques e Grilo, celebrou a conquista e já se prepara para disputar a final do estadual em 28 de abril, vaga conseguida por ter vencido a etapa paulista, e o BJJ Nacional que acontece em junho.

Fica aqui nossos parabéns e o desejo de sorte ao jovem atleta da cidade de Caieiras.