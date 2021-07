Caieiras vacinou 60% da população com a 1ª dose

Até essa data, 43.955 tinham sido imunizados com a primeira dose, 11.848 com a segunda dose e 2.751 a dose única. A cidade conta com 102.775, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Segundo a municipalidade, a vacinação está acontecendo todos os dias nas UBSs de Laranjeiras, Vila dos Pinheiros, Vila Rosina, Morro Grande, Jardim Marcelino e Cias das 7 às 16 horas e no drive da UBS Nova Era, das 9 às 15 horas.

Seguindo o cronograma divulgado, na sexta-feira, 23, poderão tomar a vacina contra a Covid pessoas com 32 anos ou mais.

Já no sábado, 24, pessoas com 30 anos ou mais poderão se vacinar em um dos três pontos de drive-thru espalhados pela cidade, das 9 às 15 horas.

Para receber a vacina é preciso apresentar um documento com foto e comprovante de residência. Realizar o cadastro no site VacinaJá também é necessário.