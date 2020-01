Caieiras planeja uma estação do Corpo de Bombeiros

De acordo com a municipalidade, com a base instalada na cidade, a expectativa é diminuir o tempo resposta dos chamados, além de promover maior integração com as empresas para treinamento e simulados por meio do plano auxílio mútuo e implantação de atividades educacionais no município.

Segundo o capitão Dorce, essa iniciativa terá participação das empresas da região, que também serão beneficiadas com a criação da estação.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e de Emprego, Fredy Arl Schnell, ressaltou que além dos benefícios citados, as grandes e pequenas empresas terão vantagens relacionadas à diminuição do risco para seguro patrimonial, que poderá ser reduzido na medida em que o apoio do Corpo de Bombeiros em um possível incidente estará mais próximo.