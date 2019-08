Caieiras terá um novo modelo de pronto-socorro

De acordo com o administrador público, a construção possibilitará a ampliação do atendimento, sempre prezando pela qualidade dos serviços. “A responsabilidade do município é investir 15% do orçamento na saúde, mas estamos aplicando 29%. Implantamos vários projetos inovadores, com ações estratégicas, e acredito que estamos no caminho certo para atender o cidadão caieirense com qualidade”, declarou.

Gersinho ainda falou sobre o formato de contratação da empresa responsável pela construção do novo PS, uma Parceria Público-Privada, pela qual a prefeitura só começará a pagar pela obra após a entrega, o que traz economia aos cofres públicos.

Segundo José Eduardo de Oliveira Souza, secretário de Saúde, essa obra é extremamente necessária por conta do aumento do volume de atendimentos nos últimos anos, principalmente desde que o pronto atendimento foi terceirizado, no ano passado

Estrutura

A estrutura do prédio contará cinco consultórios, serviço social, salas de inalação, suturas, curativos, aplicação de medicação, eletrocardiograma, Raio-X, observação masculina e feminina. O prédio será dividido em setores, como Pronto Atendimento, Urgência, Observação, Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Apoio Administrativo, Apoio Técnico e Logístico, entre outros.