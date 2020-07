Caieiras terá um “Cinturão Turístico”

A falta de área de lazer e um espaço para os caieirenses curtirem aos finais de semana, aliás, faz parte da reclamação de grande parte da população que busca em outras cidades, parques e ambientes para se divertir com a família.

No sábado, 11, o prefeito de Caieiras, Gersinho Romero, em live transmitida pelo Facebook, falou um pouco sobre os projetos no setor. Para entender melhor quais as ações em andamento e novidades, conversamos com o chefe do executivo que deu mais detalhes.

Segundo ele, o turismo em Caieiras teve início de forma mais incisiva em abril de 2017. Por conta do grande potencial que a cidade tem, o Turismo foi vinculado à pasta da Cultura, Secretaria que ficou responsável por organizar e criar políticas públicas para o desenvolvimento desse segmento tão importante de forma mais técnica. “Essa união de áreas diferentes enriqueceu as atividades já existentes, como também propiciou novas ações que modificam continuamente o cenário histórico, cultural, social, educacional, turístico e econômico da cidade”, disse Gersinho.

Sobre as ações em andamento, o prefeito citou o “Cinturão “Turístico” que pretende implantar na cidade. “O projeto abrange o velódromo, contemplando uma passarela que dará acesso ao Ecoparque, passando pelo Centro de Eventos Ícaro Della Torre. Isso tudo terá uma combinação turística com o boulevard, já pensando na acessibilidade da futura estação ferroviária prometida pelo governo do Estado ficando a antiga, a partir de então, aos cuidados da Secretaria de Cultura. Existe ainda uma ligação até a área do Cristo, no Jardim Marcelino, que será reformado em parceira com a Essencis”, falou o prefeito.

Gersinho falou como será feita essa ligação com o ponto mais alto de Caieiras. “Existe estudos para implantar uma tirolesa saindo da área do Cristo até o Ecoparque. No geral, é um projeto audacioso, mas já começou a ser trabalhado com a reforma do velódromo e outras ações. Depois de tudo pronto, a cidade de Caieiras vai dar um salto de qualidade na questão turística. Quanto ao prazo, o prefeito informou que, em até seis meses, serão entregues cerca de 50% desse projeto.

Reconhecimento

Muitas das ações realizadas pelo Comtur, Conselho Municipal do Turismo, e o Fumtur, Fundo de Turismo, criados para dar andamentos em questões envolvendo o turismo da cidade, colhe resultados positivos.

Após protocolada na Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, toda a documentação exigida para pleito do MIT, Município de Interesse Turístico, título de extrema importância para a cidade, Caieiras foi inserida no “Mapa do Turismo Brasileiro”.

Isso permitiu com que a cidade fosse contemplada com o “Certificado de Regionalização Turística”, “Certificado do Conselho do Turismo”, ofertados pelo Estado e pelo Ministério do Turismo, como também na “Rota de Negócios e Cultura”, no “Circuito Entre Serras e Águas” e na “Rota Cervejeira”, capacitada para turismo industrial e ativos em feiras e eventos. O município também passou a ser reconhecido como expoente em “Turismo Religioso”.

Mesmo em meio a pandemia, estudos continuaram e atualmente as equipes da Cultura e do Turismo trabalham na construção do “Memorial Histórico e Cultural de Caieiras”, onde será realizado o atendimento do CIT, Centro de Informações Turísticas.

Confira mais detalhes da entrevista com o prefeito no www.rnews.com.br.