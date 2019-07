Caieiras terá “Mercado das pulgas” em julho

Trata-se de um projeto com o objetivo de reunir brechós e munícipes da cidade, para que vendam ou troquem seus produtos, assim incentivando mais uma vez na cidade o mercado local. No evento, as peças serão vendidas no valor máximo de R$ 10,00.

Os interessados devem se inscrever até a sexta-feira, 12, no 2º andar do próprio CEU, localizado na Avenida Armando Sestini, ao lado Ginásio de Esportes, no Jardim dos Eucaliptos.

De acordo com a prefeitura, no ato da inscrição será pedida apenas uma contribuição por meio de doação de alimentos – pão de hot dog, salsicha, carne moída, mostarda, ketchup, batata, queijo, massa para pastel, batata palha, peito de frango, óleo e presunto – ou bebidas, para que sejam preparados e vendidos na praça de alimentação no dia do evento.

O dinheiro arrecadado pelas barracas de comidas será direcionado para a festa de fim de ano dos alunos do CEU.