Caieiras terá mais dez leitos de UTI bancados pelo Governo do Estado

O Estado vai custear 43 novos leitos na Grande São Paulo, sendo dez em Osasco, dez em Caieiras e oito em Cajamar. Além disso, foram enviados 15 respiradores para Guarulhos, o que permitirá a abertura de 10 leitos no Hospital Geral da cidade – que é administrado pelo Estado – e outros cinco no Hospital Municipal de Urgências.

A Baixada Santista contará com dez novos leitos no município de Cubatão. Além disso, o Estado custeará outros oito leitos em Votuporanga, na região de São José do Rio Preto. “Votuporanga teve uma situação muito pontual, um pico que chegou em 100% da capacidade. Com esse custeio de leitos, nós vamos possibilitar um resguardo na saúde da população da cidade”, afirmou Vinholi.