Caieiras tem seis de casos de Coronavírus confirmados

A nota distribuída a imprensa não trouxe detalhes quanto a idade e local de residência das pessoas infectadas. De acordo com o governo municipal, essa medida foi adotada para preservar os pacientes, de forma que possam se recuperar integralmente.

Até a manhã de segunda-feira, 30, o município apresentava 56 casos notificados, 30 aguardando resultado, 20 descartados e seis confirmados, conforme resultados de testes realizados pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.

O comunicado destaca a importância de todos manterem a calma e evitar o pânico. “Pedimos que todos sigam as orientações dadas pelas autoridades de Saúde do Município, do Estado e do País”. Ainda segundo a nota oficial, por conta do aumento no número de casos suspeitos de coronavírus em todo o Brasil, os Institutos que fazem as análises estão levando mais tempo pra conseguir entregar os resultados dos exames.