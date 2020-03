Caieiras tem primeiro caso confirmado de Coronavírus

Também está circulando nas redes sociais, através de postagens e áudios, sobre um caso relativo a uma moradora do bairro de Laranjeiras. Reforçamos que este caso ainda é considerado suspeito, pendente de confirmação laboratorial, sendo que as amostras da paciente em questão foram coletadas após ela ser atendida pela rede municipal no dia de hoje, 20 de março, e enviadas ao Instituto Adolpho Lutz.

Até o momento não nos foi apresentado nenhum laudo positivo de laboratório particular conforme divulgado nas redes sociais.

Em momentos como este, é importante que mantenhamos a calma. Não disseminem o pânico e confiem apenas em FONTES OFICIAIS como o site da Prefeitura de Caieiras e a sua respectiva página no Facebook.

As orientações ganham ainda mais importância: PERMANEÇA EM CASA, continue higienizando devidamente as mãos com água e sabão, utilize álcool em gel e não leve as mãos ao rosto. Caso você venha a ter alguns sintomas compatíveis com o Coronavírus, busque auxílio do serviço de saúde.