Caieiras tem 821 casos, 521 pessoas curadas e 56 mortes pelo coronavírus

Quatro bairros lideram números de pessoas com Covid-19 tendo Laranjeiras como o mais problemático com 126 pessoas diagnosticadas com o coronavírus, seguido pelo Jardim Marcelino (81), Jardim dos Eucaliptos (79) e Vila dos Pinheiros com (66).

Dentre as pessoas que morreram, Laranjeiras aparece novamente na frente com 12 óbitos. Na sequência aparecem o Centro (7), Serpa (5) e Vila Rosina e Marcelino (4).

Quanto ao número de curados, Laranjeiras também lidera esse ranking com 85 pessoas que se recuperaram da doença. Em seguida aparecem o Jardim Marcelino (47), Jardim dos Eucaliptos (46) e Vila Rosina (41).

Calcárea, Alpes de Caieiras, Jardim San Diego e Santa Inês aparecem na lista de bairros com menos casos. Até o momento não foram registrados óbitos no Alpes de Caieiras, Jardim San Diego e Morro Grande.

Confira a lista completa no quadro abaixo: