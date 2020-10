Caieiras suspende volta às aulas em 2020

Em Caieiras, as aulas presenciais da rede municipal de ensino não retornarão este ano, conforme Decreto 8338 de 21 de setembro de 2020. A Secretaria de Educação manterá, em caráter excepcional, as aulas por meio de atividades remotas.

De acordo com a prefeitura, a decisão foi tomada após as análises da Secretaria de Saúde, da Comissão de Gerenciamento da Pandemia da COVID19 criada para análise do protocolo sanitário de retorno elaborado a partir das orientações do Plano São Paulo, do Conselho Municipal de Educação e da Vigilância Sanitária, das consultas públicas, realizadas junto aos pais de alunos e profissionais de educação, indicando a não concordância com o retorno.

Ao contrário do ensino público, as escolas particulares de Caieiras se preparam para voltar com as aulas presenciais.

Os colégios privados podem retornar, mas segundo a prefeitura devem respeitar as orientações do Decreto 8338, solicitando autorização para a volta via Protocolo/Processo Municipal junto à Procuradoria Geral do Município.

As exigências incluem apresentação de protocolo sanitário, protocolo pedagógico, plano de trabalho para o retorno das atividades/aulas presenciais e laudo da Vigilância Epidemiológica, devendo obedecer a Resolução SEDUC 61/20.