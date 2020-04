Caieiras segue o Governo do Estado e prorroga quarentena até 10 de maio

De acordo com o Decreto n.º 8253, expedido pelo Executivo Municipal na quarta-feira, 22 de abril, fica obrigatória, durante o período de 23 de abril até 10 de maio , a interrupção do funcionamento no município de Caieiras de todos os estabelecimentos comerciais com atendimento presencial, com exceção daqueles cujas atividades estão indicadas no Decreto nº 8.246, de 07 de Abril de 2020.