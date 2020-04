Caieiras segue em quarentena, mas libera funcionamento de alguns comércios

Na terça-feira, 7, a prefeitura publicou o Decreto n.º 8246 excluindo da quarentena os seguintes estabelecimentos:

agências bancárias

bancas de jornal

bicicletarias

borracharias

casa de materiais de construção e atividades correlatas

clínicas médicas

depósitos de gás

farmácias

feiras livres (somente barracas de gêneros alimentícios)

hortifrutigranjeiros

hospitais

lavanderias

hotéis

lotéricas

restaurantes com drive thru ou delivery

mercados (minimercados, supermercados e hipermercados)

armazéns

padarias

oficinas elétricas

oficinas mecânicas

comércio de peças e acessórios para veículos automotores

pet shops (rações, banho e tosa)

canil (criação, guarda e hospedagem)

postos de combustíveis

lojas de conveniência

serviços de limpeza

serviços de segurança privada

serviços públicos (cartórios, CPFL, Elektro, Sabesp e companhias de gás)

serviços de assistência técnica de produtos eletroeletrônicos

transportadoras

usinas de concreto

açougues

indústrias

associações e entidades filantrópicas e assistenciais e

escritórios de advocacia e contabilidade.

No comunicado divulgado, a prefeitura salienta a importância dos comerciantes adotar medidas para evitar aglomerações e garantir a higiene de seus funcionários e clientes.

Também de acordo com o Decreto, pedidos excepcionais de funcionamento das atividades comerciais deverão ser protocolados pelos interessados e submetidos a análise da Procuradoria-Geral do Município, a qual deliberará sobre as condições.